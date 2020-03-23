Kısa çalışma ödeneği başvuruları bugün başlıyor, peki şartları neler?

Corona virüsü salgından on binlerce işletme olumsuz etkilenirken, “kısa çalışma ödeneği” başvuruları bugün başlıyor.

Salgından olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenler, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını bugünden itibaren yapabilecek.

Başvurularla ilgili açıklamanın www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacağını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kısa çalışma ödemeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek” dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa çalışma ödeneği; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, iş yerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

İşçi çalıştıran tüm işverenler, eğer üstteki koşulu sağlayabiliyorsa, kısa çalışma ödeneği için İŞKUR’a başvurabiliyor.

Salgın gibi bir zorlayıcı sebeple iş yerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler bir haftalık süreden sonra başlıyor. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene ait.

Kısa çalışma ödeneğinden yapılan ödemeler işçinin ileride alacağı işsizlik ödeneğinden mahsup ediliyor. Ancak kısa çalışma ödeneğinin işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN FAYDALANMA ŞARTLARI NELER?

İşsizlik sigortası ödemesinde olduğu gibi kısa çalışma ödeneği almanın da koşulları var. Mevcut durumda, işçilerin sadece bir kısmı bu koşulları sağlayabiliyor.

Kısa çalışma ödeneğinden, işverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunmasına bağlı olarak; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanlar yararlanabiliyor.

Nitekim, ekonomik krizin zirve noktalarından olan 2019’un Şubat ayında kısa çalışma ödeneği alan kişi sayısı sadece 36 bin 139 idi. Kısa çalışma kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 2018’de 3 milyon 71 bin TL, 2019’da 181 milyon 809 bin TL ödeme yapıldı.

Bu nedenle, gerekli prim ödemesi yapılmış gün sayısının azaltılması yoluyla koşulların hafifletilmesi çok önemli.

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NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemiyor.

Buna göre; 2020 yılı için ödenecek bir günlük kısa çalışma ödeneği en az 58,86 TL oluyor. Aylık ödeme tutarı ise en fazla 4,414,40 TL.

ÖDEME NE ZAMAN VE NASIL YAPILIYOR?

Kısa çalışma ödeneği, iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödeniyor.

Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılıyor.

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