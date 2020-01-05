Kiselev: İran’ı vurmak Trump’a avantaj sağlamaz

Kiselev, Twitter hesabında, “İran’ı vurmak, seçimlere kalan sürede Trump’a avantaj sağlamaz. İç riskler çok büyük. Bunu göze almak için aptal olmak gerekir” paylaşımında bulundu.

Трампу не выгоден удар по Ирану в оставшееся до выборов время. Слишком велики внутренние риски. Нужно быть идиотом, чтобы решиться. — dmitry kiselev official (@dmitrykiselev8) January 5, 2020

ABD Başkanı Trump, General Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak Amerikalılara saldırı düzenlenmesi halinde ‘hızlı ve net karşılık’ verileceğini belirterek, “Eğer İran saldırırsa İran ve İran kültürü için 52 hedef belirledik. 52 rehineyi temsilen 52 hedefi vururuz” demişti.