Kısıtlama bitecek mi?

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı bayramdan sonra yoğun bir gündemle videokonferans yöntemiyle bugün gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu’nda görüşülen tavsiye kararlarını paylaşacak.

İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir’de kısıtlamanın ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Bayram tatili öncesinde vaka görülmeyen ancak son günlerde yeni vaka tespiti yapılan illerle ilgili yeni kararlar alınabileceği kaydedildi.

NİKAHLAR BAŞLAYACAK

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidilmişti. Kısıtlamanın tamamen kalkması henüz öngörülmüyor.

Nikah salonlarının yüzde 25 kapasitesinin aşılmaması ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenleme yapma şartıyla faaliyete geçmesi bekleniyor.

Toplantıda umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, ören yerleri ile müzelerin 1 Haziran itibariyle açılmasının da değerlendirileceği ifade ediliyor.