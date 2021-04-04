Kısıtlama sadece ”söz”de! 4 Nisan 2021 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu





Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokaklarda turist kalabalığı vardı… 4 Nisan 2021 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber ekstra videoları yayında hemen izle! İstanbul'daki vaka sayısı 2 ayda 100 binde 60'tan, 100 binde 591'e çıktı! 4 Nisan 2021 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber bülteni yayında hemen izle! FOX Haber’e abone olmak için: https://bit.ly/2EML99S Günün en sıcak ve çarpıcı gelişmelerini bulabileceğiniz; güvenilir, tarafsız ve kaliteli haberin adresi FOX Ana Haber; izleyicileriyle buluşuyor. Sıradanlaşmış bültenlerden çok daha farklı, interaktif bir sunum ile izleyiciye aktarılan Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, hafta sonu 19.00'da FOX'ta! Daha fazla video için abone olun: https://www.youtube.com/FOXHaber Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber

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