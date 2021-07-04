Kısıtlamasız ilk pazar günü sahiller doldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün pandemi sonrasının ilk kısıtlamasız pazar günü sahillerde renkli görüntüler oluştu.

Yaklaşık 40 derece hava sıcaklığı ve 19 derece deniz suyu sıcaklığı nedeniyle yerli ve yabancı turistlerle, pandemi döneminde ilçeye yerleşen ikinci konutlarda yaşayanlar plajlara akın etti.

Bodrum’un Ortakent Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü Camel Beach ile Gümbet Mahallesi plajı öğle saatlerinden itibaren tamamen doldu.

TEKNELERLE MAVİ YOLCULUĞA ÇIKTI

Bodrum Limanı ve Halikarnas İskelesi’nden hareket eden günübirlik tekneler ise turistleri Bodrum’un cennet koylarına götürdü. Koylardaki tekne trafiği dikkat çekerken tatil için Bodrum’a gelen bazı vatandaşlar ise tedirgin olduklarını söyledi.

“NORMALLEŞMEDE ACELECİ DAVRANIYORUZ”

Eşi ve iki çocuğu ile Aydın’dan tatile gelen Emin Küçük( 45) “Herkesin keyfi yerinde, herkes mutlu, turizm eski günlerine dönüyor, ama bilim insanları hala pandemiyi atlattık demiyor, bence birçok işte olduğumuz gibi normalleşmede de çok aceleci davranıyoruz, inşallah pandeminin eski günlerine dönmeyiz” diye konuştu.

Bodrum’da açık olan turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 50’lerde olduğu belirtildi.

İlginizi Çekebilir Büyükada’da elektrikli araçlar önünde uzun kuyruklar oluştu