Kısıtlamayı deldi, alçılı kolla araba sürerken kaza yaptı

Alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Emin Özben kolu kırık ve açılı bir şekilde direksiyon başına geçti. Saat 23.00 sıralarında aşırı süratli olduğu öğrenilen sürücü tek elle kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 2 araca çarptı. Kaza sonucu araç takla atarak yan yattı. Olay yerine gelen polis ekipleri yan yatan araçtan sürücü Mehmet Emin Özben’i çıkararak çevrede güvenlik önlemi aldı.

KOLU KIRIK VE ALÇIDA

Kısıtlama saatinde kolu kırık ve alçılı bir şekilde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücüye vatandaşlar tepki göstererek,” biz evde oturuyorduk sesi duyduk dışarı çıktık. Arabanın hızlı bir şekilde gelerek takla attığını gördüm. Sürücünün bir kolu kırık ve alçıdaydı. Hiç bir şekilde yola çıkmaması gerekirdi” dedi.

KOLUNU SAKLAMAYA ÇALIŞTI

Öte yandan kaza yapan kolu kırık ve alçıda olan sürücü kolunun alçıda olduğunu göstermemek için saklamaya çalışarak polis aracına bindi. Polis aracına götürülürken çarpmış olduğu araç sahiplerine söylenerek,” tamam şikayetçi olun canını sıkma” diye tepki gösterdi.

Kolu alçılı bir şekilde direksiyon başına geçerek kaza yapan Mehmet Emin Özben olay yerinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise “Ya ne çekiyorsunuz” diyerekten tepki gösterdi.

Kaza sonucu vatandaşlar, araçlarına çarpan Mehmet Emin Özben’den şikayetçi oldu. Polis ekipleri olay kısıtlamayıda ihlal eden sürücü hakkında işlem yaptı. (İHA)