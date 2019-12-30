Kıvanç Tatlıtuğ’dan ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ projesi açıklaması

Kıvanç Tatlıtuğ’un TRT’de ekrana gelecek olan 8 bölümlük ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ dizisinde Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağı iddia edilmişti. Tatlıtuğ’dan açıklama geldi: “Evet, teklif doğrudur. En çok oynamak istediğim karakterlerden biri Atatürk olduğu için bu teklif onur vermiştir. Ancak, daha önceden el sıkıştığımız başka bir projeye bağlı çekimlerimiz sebebiyle TRT’nin bu teklifine maalesef olumlu cevap veremedik.”