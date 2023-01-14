Kıyı talanına bakanlık da katıldı

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesindeki yat limanını doldurup otel ve cami yapmak için kolları sıvadı. İlçe sahilinde yaşanan talana şimdi de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da katıldı. TOKİ, hazineye devredilen ve denize sıfır Meteoroloji 10. Şube Müdürlüğü arsasını 334 milyon liraya sattı. Ticaret ve turizm alanı olarak imarı değiştirilen araziye 7 katlı binalar yapılmasına da izin verildi.

Yaklaşık 24 kilometre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kumsalından birine sahip olan Samsun’da son yıllarda sahil kesimde betonlaşma artmaya başladı.

AKP’li Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır Atakum Belediyesi tarafından kullanılan kentin önemli yeşil alanlarından biri olan ve deniz kenarında bulunan Yalı kafeye arsa sahibi olan İller Bankası’ndan aldı. Vatandaşların ile sivil toplum örgütlerinin karşı çıkmasına rağmen araziyi imara açarak 3 katlı binalar yapılacak şekilde Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe yapmaya başladı.

Ardından 2005 yılında 27 milyon lira harcanarak yapılan yat limanını doldurup, karadaki yeşil alanda bulunan itfaiye binasını yıkarak otel ve cami yapmak için çalışmalara başladı. Atakum ilçe sahilinde yaşanan betonlaşmaya ilçe halkı ve sivil toplum örgütleri tepki gösterdi.

BELEDİYENİN HABERİ OLMADAN BAKANLIK İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

AKP’li Belediye tarafından sahilde yapılan betonlaşma devam ederken, sahil talanına Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı da katıldı.

İlçede sahile sıfır olan Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’ne ait 11 bin 700 metrekare büyüklüğündeki arsayı TOKİ aracılığıyla 341 milyon liraya sattı.

Büyükşehir Belediyesinin CHP’li Meclis Üyesi Hasan İpek, hazineye ait olan arazide, bakanlık tarafından imar değişikliği yapıldığını ve bundan CHP’li ilçe belediyesi ile AKP’li Büyükşehir belediyesinin bilgisi olmadığını ileri sürdü.

YEDİ KATLI BİNA YAPILMASINA İZİN VERİLİYOR

İlçe sahilinde yaşanan talanı engellemek için mücadele ettiklerini dile getiren İpek, şunları söyledi:

“Asli görevi çevreyi korumak olan bakanlık Atakum Belediyesi ve Meclisini hatta Samsun Büyükşehir Belediye Meclisini yok sayarak ve bilgi bile vermeyerek sahildeki meteorolojinin bulunduğu alanın 11 bin 724 metrekarelik bölümünde imar düzenlemesi yaparak ticaret ve turizm alanına çevirdi.

Sonrada burasını 341 milyon liraya sattı. Bizim haberimiz ancak satış işleminden sonra oldu. Buraya yedi kat inşaat hakkı verilmiş. Bu bölgede sahildeki binalar 3 katlı. Büyükşehir Belediyelerinin çoğunu CHP aldı diye bakanlığa imar yapma yetkisi verirseniz olacağı bu, kamu düzenini yok ediyorlar” dedi.