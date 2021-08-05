Kız kaçırmaya geldiler, kundakçı sanılıp linç edildiler

Ülke genelinde yaklaşık 10 gündür devam eden orman yangınları üzerine, bir çok bölgede yetkililerin uyarılarına rağmen vatandaşlar ormanları korumak adına nöbet tutup kimlik kontrolü yapmaya başladı. Bu nöbetlerden biri dün gece neredeyse bir felakete dönüşüyordu. Aydından orman yoluna giren yabancı plakalı bir otomobilin içindeki iki kişiyi kundakçı sanan yöre sakinleri, şahısları linç etmeye kalkıştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya, Muğla ve Aydın’da orman yangınları üzerine köylerde yaşayan halk, kendi yöntemlerince nöbet sistemi oluşturup belli noktalarda nöbet tutmaya başladı. Yetkililerin uyarılarına rağmen silahlarla yol kesip kimlik kontrolü yapan gruplar istenmeyen olaylara da sebep oldu.

Bunun bir örneği de dün gece Efeler ilçesine bağlı kırsal Emirdoğan Mahallesi’nde yaşandı. Yabancı plakalı bir otomobilin köye girmesi üzerine durumdan şüphelenen köylüler aracı uzaktan takibe aldı.

Aracın orman yoluna girmesi üzerine köyün gençleri yabancı şahısları taşıyan otomobilin önünü keserek sopa, taş ve küreklerle saldırdı. Araç ve araçtaki şahıslar bir anda onlarca kişinin saldırısına uğrarken, bölgeye jandarmanın gelmesi ile köylüler sakinleştirilebildi.

KIZ KAÇIRMAYA GELMİŞLER

Orman kundakçısı sanılarak linç girişiminde bulunulan iki kişi jandarma tarafından hastaneye kaldırıldı. Şahısların kız kaçırmak için Bursa’dan Aydın’a geldikleri öğrenildi.

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede Efeler’e bağlı kırsal Emirdoğan köyünde kaçırmak istedikleri kızla mesajlaşmaların olduğu herhangi bir terör bağlantılarının bulunmadığı ancak hırsızlık ve uyuşturucundan çok sayıda sabıkalarının olduğu öğrenildi.

Tedavileri devam eden şahısların tedavi süreci sona erdikten sonra gözaltına alınıp sorgulanacağı belirtildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Orman-İş’ten çarpıcı Manavgat raporu: Daha sık ve şiddetli yangınlar olacak İlginizi Çekebilir Gökova’da termik santral ve yangın kâbusu… İlginizi Çekebilir Ormanların başında ormancı yok! İlginizi Çekebilir Türkiye’den Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe İlginizi Çekebilir Milas yangını sürüyor! Termik santralde patlamalar yaşandı İlginizi Çekebilir Ormanların başında ormancı yok! İlginizi Çekebilir Yangınlarla birlikte anılarımız da kül oldu İlginizi Çekebilir Erdoğan: Ölen canlılar kadar ödeme yapacağız