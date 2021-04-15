Kız kardeşine korku dolu anlar yaşattı!

İDDİAYA GÖRE MERSİN'DE YAŞAYAN 16 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ ANNESİYLE TARTIŞTI, ÇANTASINI ALIP EVDEN AYRILDI. AĞABEYİ ONU EVE DÖNMEYE İKNA ETMEK İÇİN TAKİP ETTİ. DURDURAMAYINCA DA ARACIYLA ÇARPTI… O ANLARDA KAMERALARDA KAYITTAYDI… Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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