Kız kardeşlerin mucize kurtuluşu… Enkaz altında müzik dinlemek istedi





Antalya Büyükşehir İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi, depremin 5’inci gününde Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi’nde 15 yaşındaki Ayfer’i 99 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtardı. Sismik ses dinleme ile hayat belirtisi alınmasının ardından zamana karşı yarışan Antalya Büyükşehir İtfaiyesi, binada uzun bir koridor açarak Ayfer’in bulunduğu noktaya ulaştı.

ZEYNEP BASTIK DİNLEMEK İSTEDİ

10 saat süren kurtarma sırasında itfaiye erleri bilincini açık tutmak için sürekli olarak Ayfer ile konuşarak, sorular sordu. Ayfer, Zeynep Bastık’ın ‘Gül Beyaz Gül’ adlı şarkısını dinlemek istedi, dondurmayı özlediğini söyledi. Kurtarma ekibi cep telefonundan açtıkları şarkıyı dinlettikleri genç kızı konuşa konuşa enkazdan sağ salim çıkardı. İtfaiye erleri, Ayfer’e birlikte dondurma yeme sözü verdi.

FATMA DA ÇIKARILDI

Kurtarma ekibi ardından aynı enkazda Ayfer’in kardeşi 13 yaşındaki Fatma’dan da hayat belirtisi aldı. Kurtarma çalışmalarına yoğunlaştıran itfaiye erleri, 101. saatte Fatma’yı da enkazdan canlı olarak çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Enkaz arasında küçük bir boşlukta bulunan Fatma’nın kendisini kurtaran itfaiye eri ile sarılma anları duygu dolu anlar yaşattı.