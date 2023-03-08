Kız Kulesi yeniden gözüktü, işte son hali





Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2021 yılında başlattığı restorasyon çalışmaları nedeniyle Kız Kulesi’ni çevreleyen branda geçtiğimiz ay fırtına sonrası uçtu. Brandanın uçmasıyla Kız Kulesi restorasyonunda son durum ortaya çıktı.

Kulenin külah kısmı özgün malzemeye uygun olarak yenilenmesi çalışmaları sürüyor. Kurulan iskelede restorasyon çalışmaları devam ederken gemilerle de alt yapı için borular getirildiği görüldü.

Kız Kulesi’nde geçtiğimiz aylarda incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hedeflerinin 2023 yılı mart ayının sonunda Kız Kulesi’ni ziyaretçi ile buluşturmak olduğunu ifade etmişti.

Kız Kulesi’nin kubbe kısmından sökülen betonarme yapının binaya yük bindirdiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, “Beton ve inşaat demiri kullandığınız zaman yapının yükünü inanılmaz derecede artırıyorsunuz. Mevcut yapı tasarlanırkenki statik yapısından çok uzak hale getiriyorsunuz. Yapıda orta ve uzun vadede ciddi hasarlar oluşturuyor. Binanın statiğini bozuyorsunuz. Bütün eklentiler statiği el verdiği ölçüde söküldü. Yapı orta şiddetli bir depremde yıkılmaya müsait. 80 yıllık betonarme kullanıyorsunuz” demişti.

‘MÜZE OLARAK DEVAM ETMESİNDEN YANAYIM’

Bu arada Üsküdar sahile gelenler kuledeki çalışmaları izliyor. Mustafa Altay, “Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum. Buranın en azından sağlam hale getirilmesi doğru bir şey. Müze olarak devam etmesinden yanayım. Deprem kuşağındayız, kuleyi denizden toplamaktansa uygun sağlamlıkta olmasını tercih ederim” dedi.

Emine Kaya da, “Çok uzun sürdü ama ne olacak bilmiyorum inşallah güzelliği bozulmaz” diye konuştu. İsmail Gültekin ise, “İyi bir şey olsun. Müze olsun, çalışmalar gayet güzel” dedi. (AA)