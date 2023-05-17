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17 Mayıs 2023
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Kız Kulesi’nin imar planları arkadan geldi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

20 aylık restorasyonun ardından 11 Mayıs 2023’te açılışı yapılan İstanbul’un simgelerinden Kız Kulesi’nin imar planları arkadan geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, planı bulunmayan tarihi kulenin imar planlarını onaylayarak 17 Mayıs’ta itirazlar için askıya çıkardı. Açılışı yapılan Kız Kulesi’nin planları, itirazlar için 15 Haziran’a kadar askıda kalacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Kız Kulesi gözlerini yeniden açıyor” projesi kapsamında restorasyon ve güçlendirme çalışması yapmak üzere hazırlanan plan teklifinde alana “rıhtım, iskele, deniz feneri ve tescilli bina” fonksiyonları tanımlandı. 2 bin 117 metrekarelik alan üzerinde bulunan Kız Kulesi, 1.derece korunması gerekli kültür varlığı tesciline sahip.

EK YAPI YAPILAMAYACAK

Plan açıklama raporunda, Kız Kulesi alanında zaman içerisinde oluşan derin çatlakların onarılması ve Kız Kulesini dalgalardan koruyabilmek için güçlendirme çalışması yapılması ihtiyacının doğduğu belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından planlanan proje kapsamında mevcut Kız Kulesi’ne herhangi bir alan ilavesi yapılmaksızın zemin güçlendirme çalışmaları yapılacağı, şekilde mevcut iskelede ebat değişikliği olmaksızın güçlendirme ve revizyon çalışmaları gerçekleştirileceği belirtildi.

Kız Kulesi’nin tescilli yapısının müze gibi kullanılacağı kültürel amaçlı faaliyetler yürütüleceği kaydedildi. Yolcu indirme-bindirme faaliyetleri, destek ve yönetim birimlerine ilişkin işlemler haricinde kullanılamayacağı ve ek yapı yapılamayacağı da ifade edildi.

Alaturka Online
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