Kızı Melisa paylaştı! Coronaya yakalanan Hakan Ural’dan ilk fotoğraf

Corona virüsüne yakalanan ve geçen günlerde sevenlerinden dua isteyen Hakan Ural, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Sunucu, dün taburcu oldu. Melisa Ural da babasının fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Hakan Ural, sunuculuğunu yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle ara vermişti. Kısa bir süre sonra durumunun ciddileştiğini ifade eden Ural, sevenlerinden dua istemişti.
Ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Hakan Ural’dan dün güzel haber geldi. Ural, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile taburcu olduğunu dile getirdi.
KIZI FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Bu gelişmelerin ardından Hakan Ural’ın Sibel Can’la evliliğinden olan kızı Melisa, Instagram hesabından babasının fotoğrafını paylaşarak nazar boncuğu ekledi.
Hakan Ural’ın fotoğrafta güldüğü ve keyfinin yerinde olduğu görüldü.