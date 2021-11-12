Kızı Melisa paylaştı! Coronaya yakalanan Hakan Ural’dan ilk fotoğraf

Yazan:
Alaturka Online
-

Corona virüsüne yakalanan ve geçen günlerde sevenlerinden dua isteyen Hakan Ural, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Sunucu, dün taburcu oldu. Melisa Ural da babasının fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Yayınlanma: 17:38 – 12 Kasım 2021 Güncellenme: 17:47 – 12 Kasım 2021

Kızı Melisa paylaştı! Coronaya yakalanan Hakan Ural’dan ilk fotoğraf

Hakan Ural, sunuculuğunu yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle ara vermişti. Kısa bir süre sonra durumunun ciddileştiğini ifade eden Ural, sevenlerinden dua istemişti.

Ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Hakan Ural’dan dün güzel haber geldi. Ural, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile taburcu olduğunu dile getirdi.

KIZI FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Bu gelişmelerin ardından Hakan Ural’ın Sibel Can’la evliliğinden olan kızı Melisa, Instagram hesabından babasının fotoğrafını paylaşarak nazar boncuğu ekledi.

Melisa Ural’ın paylaşımı.

Hakan Ural’ın fotoğrafta güldüğü ve keyfinin yerinde olduğu görüldü.

Hakan Ural hastaneden taburcu oldu İlginizi Çekebilir Hakan Ural hastaneden taburcu oldu Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama İlginizi Çekebilir Hakan Ural’ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?