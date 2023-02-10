Kızı, oğlu, torunu ve damadını toprağa veren depremzede anne: Artık gözyaşlarım akmıyor 

Kahramanmaraşta meydana gelen depremde 2nci Zırhlı Birlikler Tugay Komutanlığında görevli Bakım Uzman Çavuş Serkan Caz, eşi Ayşin Çelik Caz, 9 aylık kızları Alya Defne ve Ayşin’in erkek kardeşi Furkan Çelik ile anneleri Serap Çelikin kaldığı Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı üzerindeki Ağaoğlu sitesindeki evleri çöktü.

Enkaz altında kalan Serap Çelik kurtarılırken, Serkan Caz, eşi, kızı ve kayınbiraderi hayatını kaybetti. Caz ailesi ve Furkan Çelik’in enkazdan çıkarılan cansız bedenleri hastanedeki işlemlerin ardından memleketleri Eskişehir’e getirildi. Reşadiye Camii’nde düzenlenen törende Serkan Caz, eşi Ayşin Çelik Caz, 9 aylık kızları Alya Defne ve Furkan Çelik’in tabutlarına Türk bayrağı konuldu.

Cenazeye Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 1’nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Gürhan Ergürhan, Eskişehir Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Caz ve Çelik ailelerinin yanı sıra binlerce kişi katıldı. Cenazede oğlunun asker parkasını giyen Sadık Caz ile damadının asker şapkasını takan Seydi Çelik, gözyaşlarına boğulurken taziyeleri kabul etti.

“ÜLKE VE MİLLET OLARAK YASTAYIZ”

Cenaze namazını kıldıran İl Müftü Yardımcısı Dilaver Şahin, ülke olarak çok büyük bir üzüntü yaşandığını belirterek, “Bu kardeşlerimiz depremde şehit olan, İslama göre şehit hükmünde olan kardeşlerimiz. Ülke olarak, millet olarak hepimizin üzüntüsü büyük yastayız. Hepimizin başı sağ olsun.B ütün kardeşlerimiz Hem maddi hem manevi olarak, hem de dualarımızla yanındayız. Ölenlerimize Allah rahmeti ile muamele etsin diyoruz. Tabii şehitlik herkese nasip olmuyor. Bu kardeşlerimiz, ablamız, yavrumuz inşallah Cenab-ı Hakkın huzuruna şehit olarak gidecekler. Rabbim bizleri de bu kardeşlerimizin şefaatine nail eylesin. Allah her zaman bu milletin yardımcısı olsun diye dua ediyoruz” şeklinde konuştu.

“BAĞIRDIM, BAĞIRDIM, DUYMADILAR SESİMİ”

Enkaz altından yaralı olarak çıkarılan anne Serap Çelik, cenazede gözyaşlarına boğuldu. Cenaze aracına bindirilen tabutların ardından ağlayan anne Çelik, “Dayanamıyorum ben. Ah, benim yavrularım gidiyor. Ben ne yapayım? Yavrularımı görüyor musunuz? Nasıl gidiyorlar önden, beni bıraktılar. Onlar çıksaydı da ben çıkmasaydım. Bağırdım, bağırdım duymadılar sesimi. Bulamadım onları ben enkazın altında. Bağırdım bağırdım duyamadım enkazın altında. Ölmüş benim yavrularım meğerse. Dayanacak gücüm kalmadı. Artık gözyaşlarım akmıyor benim” diye feryat etti.

Ayrı ayrı kılınan cenaze namazlarının ardından Türk bayrağına sarılı cenazeler askeri manganın omuzlarında cenaze aracına taşındı. Cenazeye katılan binlerce kişi gözyaşlarına hakim olamazken, Serkan Caz, öğretmen eşi Ayşin Caz, 9 aylık bebekleri Alya Defne ile Furkan Çelik Asri Mezarlığında toprağa verildi. (DHA)