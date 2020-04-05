Kızılay Başkanı Kerem Kınık Canlı Yayında Eleştirileri ve Cüneyt Özdemir’in Sorularını Yanıtladı

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a Soruları:

1. Kızılay salgına yönelik neler yapıyor?

2. Kızılay’ın kurduğu maske fabrikası neden Nisan sonunda üretime başlayacak, bu tarih geç değil mi?

3. Türkiye bir tekstil ülkesi, herhangi bir tekstil firmasına maske üretimi konusunda teklifte bulunsanız bunu reddedecek bir firma var mı? Neden böyle bir yol izlemediniz?

4. Türkiye’de yeterince maske var mı? Erbil’e geçen ay 30 bin maske bağışı yaptınız. Türkiye’de maske fazlası mı var? Neden 30 bin maskeyi Türkiye’de kullanmak yerine Erbil’de kullandınız?

5. İnsanlar neden Kızılay varken AHBAP gibi STK’ları tercih ediyor?

6. Bu zor günlerde binlerce insan işsiz kaldı. Evinden çıkamayan, çalışamayan insanlar var. Sizin bu tarz günlerde Kızılay olarak daha görünür olmanız ve yeni yardımlar organize etmeniz gerekmez mi?

7. 2016’da Başkan olmanızdan bu yana Kızılay’ın yardım gelirleri bir anda artıyor. Hatta 2016 ila 2018 arasında 194 kat artıyor. Siz geldikten sonra 3 yılda 6 milyar 899 milyon bağış toplanmış. 3 yıl öncesi ile kıyasladığımızda tam 32 katına çıkartmışsınız. Tebrik ederim. Bunu nasıl becerdiniz? Merak etmekten kendimi alamıyorum.

8. Geçtiğimiz günlerde Habertürk’e bir röportaj verdiniz. Başkent Gaz’ın size şartlı bir bağışta bulunduğunu ve Ensar Vakfı’na bağışlamanız şartıyla büyük bir kısmını yolladığınızı belirttiniz. Ardından Türkiye’de büyük bir tartışma başladı. Sorulara “bu vergi kaçırmak değil vergiden kaçınmaktır” diyerek yanıt verdiniz. Kızılay’ın geliri Başkent Gaz gibi kurumların şartlı bağışlarından dolayı mı bu kadar arttı?

9. Vergiden kaçınmak için şartlı bağışlar almaya devam ediyor musunuz?

10. Bir şirket Ensar gibi bir vakfa bağış yapacaksa neden Kızılay’ı aracı yapıyor? Neden siz aracı oluyorsunuz?

11. Kızılay olarak evden çıkamayan 720 bin çalışamayan çocuğa destek olacağız diyor musunuz?

12. 720 bin çalışamayan çocuğa asgari ücretlerini vermenizi beklerdim. Gelirinizi 32 kat artırmışsınız, paranız var. Dünyadaki çeşitli ülkelere yardımda bulunuyorsunuz. Bu zor zamanda gerçekleştirilen yardım organizasyonuna Kızılay da yardımcı olamaz mı?

Türkiye’yi ve dünyayı etkisi altına alan salgında son durum ne? Gazeteci Cüneyt Özdemir gündemin öne çıkan başlılarını değerlendiriyor.