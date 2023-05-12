Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay’ın Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Kınık yapılacak genel kurulda aday olmayacak.

Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılay’ın çadır satması hakkında “Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez” demişti.

“İSTİFA EDERSEM KAOS OLUR” DEMİŞTİ

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda geçtiğimiz mart ayında savunma yapan Kınık, istifa edip etmeyeceği konusundaki sorulara “Kızılay Başkanı istifa ettiğinde tüzük gereği genel kurula gidilmesi gerekir. Kızılay’ın idari işleri durur ve kaotik bir durum oluşur” yanıtını vermişti. AHBAP derneğine yapılan çadır satışına ilişkin haberinin olmadığını iddia eden Kınık, şunları söylemişti:

“Vatandaşın bağışı ile satılan bir çadır yok. Vatandaşa yönelik bir ticari satış olmamıştır olamaz. Çadır satışından benim de AHBAP Derneği Başkanı’nın da haberi yoktu. Bana sorsalardı AHBAP’a göndermeyin derdim. Haberimiz olsaydı vermezdik çünkü dünyanın pek çok yerinde çadır bakıyorduk, kendi lojistiğimizle o çadırları bölgeye götürürdük.”