Kızılay Başkanı Kerem Kınık kimdir?

1970 yılında Malatya’da dünyaya gelen Kerem Kınık, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur. İşte Kerem Kınık hakkında merak edilenler…

KEREM KINIK

kizilay.org.tr’de yer alan bilgilere göre; Kerem Kınık, 1970 yılında Malatya’da öğretmen bir anne ve babanın evladı olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatının tamamını İstanbul’da geçirdi. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde idarecilik yapan Kınık, İstanbul 10. dönem İl Genel Meclisinde meclis üyeliği ve Sağlık Komisyonu başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu süre zarfında AER Avrupa Birliği Bölgeler Asamblesi Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonu’nda İstanbul’u temsil etti. Ulusal ve uluslararası teknoloji firmalarında genel müdürlük görevi de yapan Kınık halen Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinde çalışmakta ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak Afet Tıbbı dersleri vermektedir.

İngilizce ve orta seviyede Arapça bilmektedir. Üç çocuk babası ve bir torun dedesi olan Kınık, Dt. Hatice Öztürk Kınık ile evlidir.

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