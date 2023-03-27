Kızılay Başkanı’na bir de madalya mı verilecek!

AKP, kapanmasına az bir süre kalan TBMM’ye İstiklal Madalyaları ve Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası’na ilişkin kanun teklifi verdi. AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekilleri İsmet Yılmaz, Bülent Turan, Mustafa Elitaş, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin ve Yılmaz Tunç’un imzasıyla verilen teklif, kafaları karıştırdı.

Kanun teklifiyle, deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesiyle ilgili çalışmalara katkı sunan, üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlılık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası verilmesi hedefleniyor. Yabancılara ise üstün fedakarlık nişanı verilecek. Kimlere madalya verileceğini Cumhurbaşkanı belirleyecek.

Erdoğan ve Bahçeli, çadır ve gıda sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kınık’la 27 Şubat’ta Adıyaman’da yan yana geldi. AA’nın servis ettiği bu fotoğraf, ‘Yanındayız’ mesajı olarak yorumlandı…

KİM ÖDÜLLENDİRİLECEK?

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, “Seçimler dolayısıyla TBMM’nin kapanmasına az bir zaman kala, Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ile ilgili düzenleme getirmek de ne demek? Orman yangınlarında söndürme uçağı bulamayıp hektarlarca yeşil alanı cayır cayır yakanlara mı madalya vereceğiz? Pandemi de iki maskeyi yan yana getiremeyenleri mi ödüllendireceğiz? Yoksa pandeminin en ağır günlerinde vefat sayılarını, hasta sayılarını gizleyenlere mi madalya takacağız?” diye sordu.

KINIK’A MI VERİLECEK?

Depremler sonrasında Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a ilişkin iddiaları da hatırlatan Aydın, “Depremde çadır satanlara mı Devlet Üstün Madalyası takacağız? Skandallar Prensi Kızılay Başkanı madalya mı alacak? İstifa etmeyip gülmeye devam eden Kızılay Başkanı mı madalya sahibi olacak şimdi? Depremin ilk üç gününde enkaz altında kalanları izleyenler mi ödüllendirilecek? Selde insanımızı perişan bırakan yöneticiler madalya mı takacaklar? Bu sadece milletin aklıyla dalga geçmek olur. Acılarımız taze, milletimizin vicdanı daha da derinleşir” ifadesini kullandı.