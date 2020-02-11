Kızılay, Başkentgaz’ı akladı

Kızılay yönetimi bağış skandalı dolayısıyla kuruma yönelik iddialara web sitesi üzerinden yanıt verdi. Açıklamada Başkentgaz için “Hayırsever kuruluş. Vergiden de kaçmadı” ifadelerine yer verildi. Kızılay yönetimi, Başkentgaz’ın, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yaptığı bağışı şu sözlerle savundu:

BAŞKENTGAZ DÜZENLİ BAĞIŞÇIYMIŞ

“Başkentgaz Kızılay’a şartlı bir bağış yapmıştır ve Kızılay bu bağışın şartını yerine getirmiştir. Kızılay, insanlık suçu olarak kabul edilen suçlara karışmış (uyuşturucu ticareti, terör destekçiliği vs.) kişi veya şirketler dışındaki bağışçıları kabul eder. Bağışçıların niyetlerini sorgulamaz. Söz konusu şirket Kızılay’ın düzenli bir bağışçısıdır. Şehit ailelerine, fakir öğrencilere yaptığı diğer katkıların da tamamını Kızılay üzerinden yapmaktadır. Ayrıca şirketin Kızılay’a yaptığı bağışlar o yılki vergi matrahının yüzde 5’inden daha düşük bir oran olduğundan dolayı da bu işlemde devlete ödediği vergide de bir indirim olmamıştır.”

AB TARAFINDAN FİNANSE EDİLİYOR

Yapılan açıklamada “Kızılay, Suriyelilere maaş veriyor” iddiası için de, şu sözlere yer verildi: “Geçici koruma veya uluslararası koruma altında olan ve belli şartları sağlayan kişilere Avrupa Birliği tarafından finanse edilen uygulamayla nakit destek verilmektedir. Bu sistem içinde, aralarında Türk soylu mültecilerin de bulunduğu, 70 farklı ülke vatandaşı en temel yaşam desteklerine yetecek bir destek almakta ve insanlık onurları korunmaktadır.”