‘Kızılay etleri AKP’li vekilin otelinde’ haberine 3 yıl sonra dava

Bitlis’te gazeteci Sinan Aygül’ün 25 Ağustos 2020’de Bitlis News’te yazdığı “Devlet Bahçeli’yi uyarıyorum!” başlıklı köşe yazısında, Kızılay’ın yoksullara dağıtılmak üzere hazırladığı etlerin Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar ve abisi AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar’a ait otelde kullanıldığına dair görüntüler paylaşmıştı.

Ülke gündeminde tartışılan görüntülerin ardından Kızılay’ın başlattığı soruşturma sonucunda Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar görevden alınmıştı. TBMM’de de defalarca gündeme gelmesine rağmen konuyla ilgili hiç konuşmayan AKP’li vekil Cemal Taşar ise “Suskunluğum asaletimdendir, ahmaklara verilecek cevap sükuttan ibarettir” diyerek sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuştu.

Gazeteci Sinan Aygül

İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI İHLALİ SUÇLAMASIYLA DAVA AÇILDI

Yapılan haber ve iddialarla ilişkin açıklama yapmayan Battal ve Cemal Taşar, gazeteci Aygül hakkında iş yerlerine izinsiz girdiği için suç duyurusunda bulunmuşlardı. Ağustos 2020 tarihli şikayet dilekçesi üzerine başlatılan soruşturma 3 yıl sonra sonuçlandı.

Soruşturma sonucunda haberi yapan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül hakkında Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “İşyeri dokunulmazlığını ihlal” suçlamasıyla 12 Ocak 2023 tarihli iddianame hazırlandı. İddianamede Gazeteci Aygül hakkında sevk maddesine göre 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenirken, savcı TCK 53. ve 58. Maddelerin uygulanmasını da talep etti. Yargılama sonucunda Aygül ceza alırsa, tekerrürü düzenleyen TCK 58. Madde gereği aldığı cezanın tamamını kapalı cezaevinde geçirecek.

AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar

AYGÜL: ORASI BİR OTEL RESTORANI, HERKESE AÇIK BİR YER

Konuyla ilgili SÖZCÜ’ye konuşan Aygül, “Susmamızı istiyorlar, ya susacaksınız, ya susturacağız diyorlar” dedi. Aygül, şöyle devam etti:

“Yaptığım haber ne yazık ki bu ülkede gelinen durumu en güzel özetleyen haberlerden biriydi. Habere ve haber içeriğine ilişkin bir durum söz konusu değil. İlgili dönemde bütün erişim engelleme, tekzip talepleri mahkemeler tarafından reddedilmişti. İlginçtir içeriğe ilişkin ne Kızılay’ın ne de ilgili tarafların doyurucu bir karşı çıkışları olmadı.

Çıkıp gür bir sesle “Bu haber doğru değil” diyemediler onun yerine “İş yerimize izinsiz girmiş” dediler. İş yerine izinsiz girdiğim için hakkımda dava açılmış. Birincisi orası bir otel restoranı, herkese açık bir yer, giriş izne tabi değil. İkincisi ve en önemlisi haber yapmak izne tabi değil. Hele ki böyle bir haber için, haberin öğelerine ulaşmak için izin alınmaz. Biz de haber almak için izin almıyoruz. Orası özel bir alan mı? Eğer özel bir alansa kamusal bir malın usule aykırı şekilde orada ne işi var? Bu soruyu sormak için oraya girdim.

Kamunun kendisine ait olan bir mal hakkında haber alma hakkı anayasal ve evrensel bir haktır, ben o hakkı yerine getirdim. Üstün kamu yararı olan bu durumlarda, bu ve benzeri yasalar basın ve ifade özgürlüğü lehine özgürlükçü yorumlanır. Tabi bu normal şartlar altında böyle. Normal şartlar altında olmadığımız için buna da şaşırmadık.”

YAYINLANAN HABER YILIN MEDYA ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI

Aygül, haberi yaptığı tarihlerde AKP’li vekil ve kardeşi tarafından yapılan açıklamalarda kendisine hakaret edildiği ve Kızılay Şube Başkanı Battal Taşar’ın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş ancak hem Aygül’ün talebi hem de Taşar’ın hakaret ve iftira yapıldığına ilişkin şikayeti için kovuşturmaya yer yoktur kararı verilmişti.

Aygül’ün 2020 yılında yaptığı haber Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin ‘Yılın Başarılı Gazetecileri Yerel Medya Ödülü’nü almıştı.