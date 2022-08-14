Kızılay ilçe başkanı Munzur Çayı’nda hayatını kaybetti

Yazan:
Alaturka Online
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Tunceli’de yüzmek için girdiği Munzur Çayı’nda akıntıya kapılan Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 16:35 – 14 Ağustos 2022 Güncellenme:

Arkadaşlarıyla birlikte Elazığ’dan Munzur Vadisi Milli Parkı’na piknik yapmaya gelen Hüseyin Yüksel (42), Halbori Gözeleri mevkiinde yüzmek için Munzur Çayı’na girdi.

Yüksel, bir süre sonra akıntıya kapılarak sürüklendi. Durumu fark eden arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar, Yüksel’i kurtarmak istedi fakat başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkartılan Yüksel, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (İHA)

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