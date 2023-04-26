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26 Nisan 2023
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Kızılay: Kan satmıyoruz, işlem parası alıyoruz

Alaturka Online
Alaturka Online

Kızılay, hastanelere 23 Mart itibarıyla 502 lira olan bir torba kanı 980 liraya çıkardığı haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Kızılay, kanın kendisinin satılmadığını yapılan işlemler ve lojistik  maliyeti için ücret talep edildiğini ileri sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi yaptığı açıklamada “155 yıllık devlet kurumu Kızılay halktan bedava aldığı kanı KDV’si sıfır ürün olarak hastanelere satıyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın ‘SGK’ya verdiğimiz kandan zarar ediyoruz’ açıklamaları insan hayatına bakış açılarının ve Kızılay’ın kurumsal kimliğinden ne kadar uzaklaştığının kanıtıdır” eleştirisini getirdi.

KAN PARASI

Kızılay’dan bu açıklamaya yanıt geldi ve gönüllü bağışçıdan alınan kanın laboratuvar güvenlik testlerinden geçirip üç farklı kan bileşenine ayrılarak, özel donanımlı araçlar ile uygun koşullarda hastanelere ulaştırıldığı söylendi.

Açıklamada, “Bu süreçlerin hiçbir anında vatandaşlardan “kan parası” adı altında ya da başka bir ad altında kan kullanımıyla ilgili olarak hiçbir ücret talep edilmemektedir. Türk Kızılay yürütmekte olduğu kan bankacılığı faaliyeti için belirli maliyetlere ve giderlere katlanmaktadır” denildi.

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