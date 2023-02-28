‘Kızılay, kanı bağışçılardan ücretsiz alıyor, hastanelere satıyor’

Deprem felaketi sırasında çadır ve yemek satışı ile tartışmaların odağındaki Kızılay’a ilişkin değerlendirme yapan doktorlar Ergün Demir İzmir Tabip Odası Üyesi, Güray Kılıç İstanbul Tabip Odası önceki dönem yönetim kurulu üyesi, Kızılay’ın tüm hastanelerin ihtiyaç duyduğu kanı gönüllü bağışçılardan temin ettiğini, bağış yolu ile alınan insan kanının hastanelere SGK’nın belirlediği ücret karşılığı verildiğini açıkladı.

Kan bileşenlerinin fatura bedelini kamu hastanelerinin Kızılay’a, SGK ise Sağlık Uygulama Tebliği SUT’ta belirlenen tutar üzerinden hastanelere ödediğini belirtti. Kızılay’dan temin edilen, en çok kullanılan kan ürünü Eritrosit Süspansiyonu için 543 lira 7 kuruş ödendiğini dile getirdi.

“AYRICALIKLI İNŞAAT FİRMASI KAN ÜRÜNÜ İLAÇLARDA TEKELLEŞTİ”

Kanda rant kavgasının plazma ürünlerinin temin ve kullanımına ilişkin olduğunu, kan ürünü ilaçlarda tekel oluşturulduğunu da dile getiren Demir ile Kılıç, “Kızılay’dan temin edilen plazmaların endüstriyel kan ürünleri (pıhtılaşma faktörleri/ilaçları) üretimi için hammadde olarak kullanılması ve kan ürünü ilaçların bu plazmalardan yerli olarak üretilmesi hedeflenmişti.

Plazma üretim tesislerini kurma ihalesinin kan ürünleri konusunda tecrübeli firmaların yeterli görülmeyip bir inşaat firması bağlantılı bir şirkete verilmesi ve Sağlık Bakanlığının da endüstriyel kan ürünü ithal etme yetkisini tümüyle yine bu şirkete vermesi ile kan ürünü ilaçlarda tekel oluşturma tartışmalarını başlattı” dedi.

“KANDA RANT KAVGASI”

Doktorlar, ayrıca kandaki rant kavgasına dikkat çekerek şu ifadeleri dile getirdi; “Plazma ürünlerinden elde edilen ilaçların fiyatlarının çok yüksek olduğu, kanda rant kavgasının esas olarak plazma ürünlerinin temin ve kullanımı için verildiği görülmektedir.

Üretim için kurulması gereken tesislerin ihalesinin kan ürünleri konusunda tecrübeli firmalar yerine bir ayrıcalıklı ‘inşaat şirketine’ verilmesi ve plazmadan elde edilecek ilaçların üretimi için geri alım garantili olarak SGK, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay ile sözleşme yapılmasını kabul etmek mümkün değildir.”