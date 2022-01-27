Kızılay yap-işlet-devret modeliyle ihale yapacak

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, mülkiyetinde bulunan İstanbul Beşiktaş’taki arsayı yap-işlet-devret modeliyle ihale edecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale, Rumelihisarı Mahallesi’nde bulunan taşınmaz üzerinde, yüklenicinin hazırlayacağı ve uygun görülecek plan ve projeler doğrultusunda güncel teknik ve fenni şartnamelere göre inşaatının yapılması, sonrasında binanın yüklenici tarafından işletilmesi ve işletme dönemi sonunda da malik Kızılay’a iadesini kapsamaktadır.

Teklif sahipleri, teklifleri ile birlikte yapım ve işletme dönemleri için en az toplam 5 milyon TL geçici teminat verecek. İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilir.

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