Kızılay yöneticisinin tüm ailesi kurumda!

SP lideri Karamollaoğlu’nun “Kızılay’a hiçbir surette ne yardım ederim ne de yardım edilmesini teşvik ederim. Kan bile vermem” sözlerine Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı “Karamollaoğlu epeyce yaşlı. Bir gün kan ihtiyacı olursa olgun davranır, kendisini geri çevirmeyiz. Ancak kan işini de siyasete alet etmesin” demişti. Eski AKP İl Genel Meclisi üyesi olan Ellialtı’nın sülalesinin AKP ve Kızılay bağlantıları ortaya çıktı.

GÜRSEL TEKİN’DEN TEPKİ

Murat Ellialtı’nın kardeşi Hurşit Ellialtı 2021 yılında Kızılay’ın Gayrimenkul Bakım isimli şirkete genel müdür yapıldı. Halen Kızılay Bakım şirketinin yönetim kurulu üyesi. Murat Ellialtı’nın diğer kardeşi Yaşar Ellialtı ise Kocaeli’de bir tıp merkezinin ortaklarındandı. 2019’da AKP İzmit İlçe Başkanlığı’na meclis üyeliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Yasin Ellialtı

Murat ve Hurşit Ellialtı kardeşlerin yeğeni Hüsamettin Ellialtı ise Nevşehir’de siyaset yapan bir isim. AKP Nevşehir İl Gençlik Kolları’nda Sosyal İşler Başkanlığı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yapan yeğeni Hüsamettin Ellialtı TÜGVA’nın eski Nevşehir İl Temsilcisi. Murat ve Hurşit Ellialtı kardeşlerin kuzeni Yasin Yaşar Ellialtı Nevşehir Kızılay İl Yönetim Kurulu üyesi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Murat Ellialtı’ya tepki göstererek “Kızılay Genel Sekreter Yardımcılığına bu niteliksiz, liyakatsiz adamı atamışlar, Kızılay’ın görevi nedir onu bile bilmiyor, o kadar hadsiz ki bir siyasi parti genel başkanına şu üslupla konuşmaktan utanmıyor” dedi.