Kızılay’da skandallar bitmiyor!

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kızılay’ın yönetimine ve taşınmazlarına ilişkin sorularını CİMER aracılığıyla Kızılay’ı denetlemesi gereken İçişleri Bakanlığı’na iletti. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgisi olmadığını belirtti.

“KIZILAY’I BİZE SORMAYIN”

Bulut, CİMER’e “Kızılay’ın kaç iştiraki bulunmaktadır? İsimleri nelerdir? Bu iştiraklerde kaç yönetici çalışmaktadır? Ne kadar maaş almaktadır? Kızılay’ın taşınmaz sayısı kaçtır?” gibi sorular yöneltti. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından gelen yanıtta, İçişleri Bakanlığı’nın denetlemesi gereken Kızılay’a ilişkin, “Türkiye Kızılay Derneği bir kamu kurumu olmayıp, kamu yararına çalışan dernek statüsünde özel hukuka tabi bir sivil toplum kuruluşudur. Bu sebeple istek, dilek, şikayet ve temennilerinizi Dernek Genel Merkezine şahsen iletmeniz gerekmekte olup konu hakkında Müdürlüğümüzce yapılabilecek bir işlem bulunmamaktadır. Cevap içeriğine ilişkin hukuki sorumluluk cevap veren kuruma aittir” denilerek Kızılay işaret edildi.

“NORMALDE İÇİŞLERİ DENETLİYOR OLMALI”

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut konuya ilişkin SÖZCÜ’ye değerlendirmede bulundu.

Bulut, şöyle konuştu:

*Deprem faciasının ortasında çadır, gıda satan Kızılay’a halkın büyük bir çoğunluğunun güveni kalmadı.

155 yıllık Kızılay şeffaflıktan, hesap verebilirlikten uzak bir yapıda yönetiliyor. Vatandaş, yaptığı bağışların nereye gittiğini, doğru yerlerde mi kullanıldığını öğrenmek istiyor ancak Kızılay kapı duvar.

*Kızılay’la, Kızılay Başkanı ile ilgili çok sayıda iddia var, bunların hiçbiri yanıtlanmıyor. Kızılay, kendi iç denetim mekanizmaları, İçişleri Bakanlığı Müfettişleri, Devlet Denetleme Kurulu Müfettişleri tarafından rutin denetimlere tabii tutuluyor.

*İçişleri Bakanlığı, Kızılay’ı denetlemekle mükellef. Ancak İçişleri Bakanlığı’nda sorduğumuzda gelen yanıt, ‘Kızılay’ı bize değil, Kızılay’a sorun’ oluyor.

*Ne soru önergemize yanıt veriliyor ne de CİMER’den yanıt alabiliyoruz. Kızılay, taşınmazlarını, yöneticilerinin maaşlarını, yapılan yardımların nereye gittiğini internet sitesinde yayınlamalı.