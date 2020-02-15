Kızılay’dan ‘kurban’ savunması

Kızılay, Denetim Raporu’ndaki tespit için, “Denetim Kurulu’nun rapor hazırladığı dönemde kurban kesim sürecine ilişkin iş ve işlemler tamamlanmadığı için kendileri söz konusu süreci değerlendirememişlerdir” dedi.

Kızılay’ın açıklaması şöyle:

“2018 yılında 154 bin 845 adet kurban vekaleti almış ve bu vekaletlerin gereğini de hiçbir şüpheye yer bırakmadan ülkemizde ve dünyanın onlarca ülkesinde yerine getirmiştir. Bu sürece ilişin rapor 2018 yılının Eylül ayında sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaşılmıştır. 2018 yılı vekaletle kurban kesimine ilişkin iddialar defalarca ortaya atılmış ve cevapları verilmiştir. Haberde de belirtildiği gibi, Denetim Kurulu’nun rapor hazırladığı dönemde kurban kesim sürecine ilişkin iş ve işlemler tamamlanmadığı için kendileri söz konusu süreci değerlendirememişlerdir. Ancak ardından gerek Kızılay iç denetim mekanizmaları gerekse İçişleri Bakanlığı Müfettişleri süreci tüm yönleri ile incelemiş ve herhangi bir kural ve usül hatasına rastlamamışlardır.”

Kızılay, son dönemde kendilerine karşı “iyi niyetli olmayan” girişimler yapıldığını da savundu ve “Kızılay ile toplumun kurduğu 152 yıllık bağı koparmayı amaçlayan bu girişim de daha önceki maksatlı girişimler gibi Kızılay’ın bağışçıları, gönüllüleri ve onlardan faydalanan milyonların oluşturduğu iyilik duvarında parçalanacaktır” dedi.