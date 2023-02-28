Kızılay’ı protesto eylemi sonrası evlerden gözaltı

Bölgeye zamanında çadır göndermede sınıfta kalan ve çadır satışı skandalı ortaya çıkan Kızılay’a yönelik Mersin’de SOL Parti mensuplarınca eylem düzenlendi.

Eylem sonrası aralarında parti yöneticilerin de bulunduğu 10 kişi evlerinden gözaltına alındı. Partiden yapılan açıklamada ise gözaltların derhal serbest bırakılması istendi.

ESNAF VE VATANDAŞLAR ALKIŞLARLA DESTEK VERDİ

Deprem felaketinin yaşandığı illere çadır göndermesi gerekirken, bu çadırları sattığı ortaya çıkan Kızılay yönetimini protesto eden SOL Parti üyeleri, kent merkezinde bulunan Kızılay Mersin Şube binasına kadar yürüyerek protesto eylemi yaptı.

Aralarında partinin il ve ilçe başkanları bulunan partililer, İstiklal Caddesi’nde ‘Hükümet istifa’ pankartı açarak, Kızılay Mersin Şubesi binası önüne kadar yürüyerek “Hükümet istifa” sloganları attı. Kızılay binası önünde de bir süre aynı sloganı atarak protesto eylemi yapan parti mensupları kısa bir süre sonra olaysız şekilde dağıldı. Düzenlenen eyleme çevredeki esnaf ve yoldan geçen vatandaşların da alkışlarla destek vermesi dikkat çekti.

EVLERİNDEN ALINDILAR

Kızılay Mersin Şubesi önünde gerçekleşen protestonun ardından SOL Parti üyeleri, akşam saatlerinde Güvenlik Şube’ye mensup polis ekiplerince yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Kemal Dama, önceki dönem Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, Hazal Manguldar ve Tuna Şahin’in de aralarında bulunduğu 10 partili hakkında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek’ suçundan haklarında işlem yapılarak gözaltına alındıkları öğrenildi.

SOL PARTİ’DEN GÖZALTILARA TEPKİ

Bu arada SOL Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gözaltı kararlarına tepki gösterilerek, “Mersin’de parti üyelerimiz Kızılay önünde yaptıkları eylem nedeniyle ev baskınlarıyla gözaltına alınıyor.

Baskıya, tehdide, zorbalığa boyun eğmeyiz. Gözaltları derhal serbest bırakın” açıklamasında bulundu. Yapılan eylemin fotoğraf ve görüntüsünün de eklendiği paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Mersin’de parti üyelerimiz Kızılay önünde yaptıkları eylem nedeniyle ev baskınlarıyla gözaltına alınıyor. Baskıya, tehdide, zorbalığa boyun eğmeyiz #HodriMeydan #Hükümetİstifa #Erdoğanİstifa Gözaltıları derhal serbest bırakın. Suçlusunuz! Hepiniz hesap vereceksiniz! #HelalEtmiyorum #Hükümetİstifa #Erdoğanİstifa Mersin’de Kızılay binasına yürüdük.”