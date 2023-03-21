Kızılay’ın deprem stratejisi ‘kopyala yapıştır’ çıktı

Kızılay‘ın 2021-2030 depreme hazırlık stratejisini hazırlarken kopya çektiği ortaya çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Eğer AKP ve Cumhur İttifakı göreve devam ederse, bundan sonraki afetleri bir memurun kopyalayıp yapıştırdığı ve kimsenin okuyup incelemediği intihallerle dolu bu yalandan kitapla yönetecekler. Erdoğan iktidarda kalırsa daha çok çadır bekleriz enkaz başlarında, çok çorba bekleriz, çok battaniye bekleriz” dedi. Özel şunları söyledi:

PLANI SAYFA SAYFA OKUDUK

Planı sayfa sayfa inceledik. Stratejik planda intihal olur mu? Vallahi olmaz diyorsun ama olmuş. Örneğin Gaziemir Belediyesi’nin, Alanya Belediyesi’nin, Galatasaray Üniversitesi’nin, Bingöl Üniversitesi’nin stratejik planlarından noktası virgülüne kadar intihal var. Vikipedi’den, Gıda Mühendisleri Dergisi’nden intihal var, hakemli makalelerden intihal var… İnanılmaz. MHP Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun 2013’teki Meclis konuşmasını kopyala-yapıştır yapmışlar. Yazım hatalarıyla, anlatım bozuklukları ile birebir…

“SÜRÜKLE, BIRAK” YAPMIŞLAR

‘Birine “stratejik plan yaz” diyorlar, düşünün Kızılay gibi bir kurum stratejik plan hazırlayacak; sürükle-bırak, sürükle-bırak… Şu kitabı bir kişi kontrol için okumamış ve bunu yakalamak CHP’nin çalışmasına kalmışsa, vah bu memleketin haline.

Okul yardımını takas ettiler

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden üç gün sonra Ahbap’a çadır sattığı belirlenen Kızılay’ın bir skandalı daha ortaya çıktı. Elazığ’da özel bir okul tarafından Keban ilçesi Fırat Mahallesi muhtarlığına depremzede öğrencilere dağıtılması için kırtasiye yardımı gönderildi. Mahalle muhtarı Mehmet Akif Doğan’ın gönderilen kırtasiye yardımlarını kırtasiye işletmecisi ve Genç Kızılay Keban ilçe temsilcisi Hasan Doğan’a başka kırtasiye ihtiyaçları almak için takas ettiği ortaya çıktı. Öğrencilere dağıtılmak üzere gönderilen kırtasiye yardımlarının takas edilmesinin ortaya çıkması sonrasında Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya “Kızılay Keban temsilcisi görevinden alındı, soruşturma için müfettiş görevlendirildi” dedi. Evren DEMİRDAŞ/SÖZCÜ

Kızılay yönetimi depremzedeye 1 milyon lira bağışlamış

SÖZCÜ’nün Kızılay’da yönetim kurulu üyelerinin kurumun birden fazla iştirakinin de yönetiminde görev yaptığına ilişkin haberiyle ilgili açıklama yapan Kızılay Basın Müşavirliği “Yönetim kurulu üyeleri tek bir şirketten aidat aldığını” açıkladı. Açıklamada Oğuz Can ve Yasir Yılmaz gibi isimlerin yönetim kurulu aidatı almadığı bildirilirken, diğer yönetim kurulu üyelerinin ise aldıkları paranın çoğunu dernek faaliyetleri ve idare harcamaları için kullandıkları belirtildi. Açıklamada, “Sadece bir örnek vermek gerekirse; üst yönetimin sadece deprem felaketinin ardından Kızılay’a yaptıkları bağışlar 1 milyon TL’nin üzerindedir” denildi. Deniz AYHAN/ANKARA