Kızılay’ın ‘Huzur Hakkı’ paralarını sordu görevinden alındı

6 Şubat tarihinde yaşanan ve 11 ilde yıkımlara sebep olan depremlerin ardından sattığı çadırlar, giysi ve gıda malzemeleri ile kamuoyunda tartışmalara neden olan Türk Kızılay’ı gündemde yerini korumaya devam ediyor.

Yaşanan olayların ardından Türk Kızılay’ı bu kez kuruma bağlı şirketlerden genel merkez yöneticileri ile denetim kurulu üyelerinin aldığı yüksek orandaki huzur hakkı ücretleriyle gündeme gelmişti.

Manisa’da yaklaşık 1 yıldır Kızılay Manisa Şube Başkanlığı görevini yürüten Atilla Efendioğlu, Türk Kızılay’ı genel merkez yöneticileri ile denetim kurulu üyelerinin aldığı huzur hakkı ücretlerini kuruma ait ortak sosyal medya üzerinden sorunca hem kendisi hem de şubenin yönetim kurulu üyeleri apartopar görevden alındı.

Türk Kızılayı’nın itibarını zedelediği gerekçesiyle görevinden alınan Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu, kendi sosyal medyasından açıklama yaparak tepkisini dile getirdi.

“KURUMUN ZEDELENEN İTİBARINI YÜKSELTMEK İÇİN…”

Görevden alınan şube başkanı Atilla Efendioğlu kendi sosyal medyası üzerinden yaptığı açıklamada, bir yıl önce göreve başladığını ve yaşanan 6 Şubat depreminin ardından deprem bölgesine yardım konusunda şube olarak büyük bir çalışma örneği sergilediklerini dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

Yaşanan büyük felaket sonrası yönetim kurulumuz , profesyonel çalışanlarımız, kadın teşkilatımız ve gönüllülerimizin desteği ile gerek Manisa’da gerek afet bölgesinde Manisalı iyiliksever hemşerilerimizin yaptığı ayni ve nakdi bağışları topladık. İlimizde ve bölgede depremzede vatandaşlarımıza ulaştırdık ve çalışmalarımız halen devam etmektedir.

Yaklaşık 30 adet TIR ile Yaklaşık 15 milyon TL tutarındaki nakdi ve ayni yardımı bölgeye ulaştırdık. Yaşanan felaket sonrası basında ve sosyal medya platformlarında çıkan Kızılay’a yönelik yapılan eleştiriler her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Kızılay dostu gibi bizleri de çok üzmüştür.

Çıkan haberler konusunda bilgi sahibi olunması için ve gereken refleksin gösterilmesi için anlık mesajlaşma programları üzerinden muhataplarından birine bu haberi göndermeye çalışılırken yine Kızılay ailesine ait bir başka gruba göndermiş bulunmaktayım. Yapılan bu paylaşım nedeni ile Kızılay Manisa İl Başkanlığı yönetim kurulu olarak “Kızılay’ın itibarını zedelemek” gerekçesi ile Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla görevden alınmış bulunmaktayız.

Şahsım ve yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bırakın Kızılay’ın itibarını zedelemeyi, karşılaştığımız her platformda genel merkez yönetim ve denetim kurulu tarafından zedelenen itibarını yükseltmek için gayret içinde bulunduk.

“ANTİDEMOKRATİK UYGULAMAYI KABUL ETMEM DE MÜMKÜN DEĞİL”

Sosyal medyasındaki açıklamasının son kısmında kendisi haricinde şube yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmasının antidemokratik bir uygulama olduğunu söyleyen Efendioğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

İl Şube Yönetim Kurulu Başkanı olarak şahsım tarafından yapılan bu paylaşım nedeni ile tüm yönetim kurulunun görevden alınmasını da anlamış değilim. Söz konusu paylaşımı yapan ben olduğum halde Kızılay Manisa delegelerinin desteği ve iradesi ile göreve gelen şahsım hariç diğer yönetim kurulu üyelerine yapılan haksızlığı ve anti demokratik uygulamayı kabul etmem de mümkün değildir.

Bununla birlikte hayırsever, iyiliksever olmak için bir sıfata gerek görmeyen, bulundukları görev nedeni ile maaş, hakkı huzur, yolluk v.b. herhangi bir ödenti almadan meccanen hatta kendi parasını harcayan il şube yönetim kurulu üyeleri olarak gereken refleksin gösterilmesini istediğimiz için maaş alarak çalışan genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri tarafından cezalandırılmış bulunmaktayız.

Konunun kısa özeti budur. Kamuoyunun merak içinde olduğu bir hususu buradan bir kez daha soruyorum. Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu olarak Kızılay’a bağlı şirketlerden Hakkı Huzur ücreti alıyor musunuz? Alıyorsanız ne kadar?”

“BİZ DİLENE DİLENE MİLLETTEN PARA TOPLUYORUZ”

Sosyal medyasındaki paylaşımının ardından Sözcü’ye kısa açıklamada bulunan Atilla Efendioğlu, Kızılay genel merkezinde kuruma ait şirketlerden hakkı huzur parası alanlara tepkisini dile getirerek şöyle konuştu:

“Sosyal medyada depremin 5. veya 6.’ncı günü çadır olayından sonra Kızılay Genel Merkez ile denetim kurulunun Kızılay’a bağlı şirketlerden aldığı hakkı huzur maaşlarıyla ilgili bir haber çıkmış. Sosyal medyada yayınlanan o tabloları ve haberi bana gönderdiler. Ben de o tabloları ve ilgili haberi denetim kurulu üyelerinden birine göndermek ve tekzip mi edileceksin yoksa gereği yapılacak mı diye sormak istedim.

Biz burada milletten dilene dilene bağış topluyoruz deprem bölgesine gönderelim diye. Onlar orada aylık 50 bin TL, 125 bin TL maaşlar alıyorlar. Olur mu böyle şey. Sonra tabloları denetim kurulu üyelerine göndereyim derken yanlışlıkla bizimde içinde bulunduğumuz sosyal medyadaki Afet grubuna gönderdim.

Sonra da süreci başlattılar ve benle birlikte yönetim kurulu üyelerini görevden aldılar. Beni Manisa’da tanımayan yok. Sokağa çıkıyorum ‘Senin maaş kaç lira’ diyorlar. Bırak ben maaş almayı cepten para harcıyorum. Biz böyle sorulara göğüs gerdik. Ancak sonucu görevden alınma oldu.”