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5 Mayıs 2023
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Kızılay’ın Pendik’teki kamp arazisi imara açılıyor

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Türkiye’yi sarsan 6 Şubat depremlerinde çadır sattığı ortaya çıkan ve o günden beri adı skandallara anılan Kızılay şimdi de imar rantı ile gündemde.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından “Çok üzülerek bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum” diyerek Kızılay’ın talebi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan plan değişikliği çalışmasını duyurdu.

Gökce, Türk Kızılay Derneği’nin hizmet alımı sözleşmesi imzaladığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı iştirak şirketi GEDAŞ’ın, Pendik’te ‘sosyal alan’ olarak tanımlanan Kızılay’a ait olan ve kurumun gençlik kampı olarak kullandığı ağaçlarla kaplı alanın bir kısmının ‘ticaret ve konut’ alanı olarak planlanması talebinde bulunduğunu açıkladı.

“AĞAÇLAR KESİLECEK, HALKIN ELİNDEN ALINACAK”

Bu arazinin mevcut haliyle afet anında bölgenin ihtiyacı olarak geçici barınma ve toplanma alanı olarak kullanılabileceğine dikkat çeken Gökce şunları söyledi:

* “Plan değişikliği ile arazi yapılaştığından bu amaçla kullanılamayacak. Bölge ticaret ve konut ile yapılaşmaya açılınca yoğunluk artacak, araç trafiği yoğunlaşacak. Kamu arazisi amacı dışında kullanılmış olacak. Taşınmazın üzerindeki korunması gerekli tabiat varlığı statüsündeki 78 adet ağaç bu değişiklikten olumsuz etkilenerek muhtemelen kesilecek.

* Ticaret ve konut alanı olarak özel kullanıma açılması ile bölgede nefes alma olanağı sağlayan kıymetli bir alan halkın tamamı yerine ayrıcalıklı sahiplerinin yararlanabileceği bir nitelik kazanacak. Şehircilik ilke ve esasları, kamu yararı ve İstanbulluların haklarını gözeterek özel şahıslara menfaat sağlayan ancak halkın elinden hem bir yeşil alanı hem de afette barınma ve toplanma alanını yok eden bu değişikliği uygun bulmuyoruz.”

Alaturka Online
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