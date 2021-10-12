Kızıldeniz’de terk edilen petrol tankeri tehlike saçıyor… 8 milyon insanı susuz bırakacak

4 yıl önce Kızıldeniz’de terk edilen petrol tankeri FSO Safer’daki sızıntı çevre felaketine yol açabilir. 1.1 milyon varil petrol bulunan gemi 8 milyon insanın temiz suya erişimini engelleyebilir.

Sozcu.com.tr

2017 yılında Yemen açıklarında kaderine terk edilen FSO Safer adlı petrol tankeri, büyük bir çevre felaketine adeta davetiye çıkarıyor.

İçinde 1.1 milyon varil ham petrol bulunan gemiden Kızıldeniz’e doğru sızıntı her geçen gün artıyor. Tankerdeki petrolün tahliyesi için Yemen’de isyancı grup Husiler, Birleşmiş Milletler’in tanıdığı hükümet ve Birleşmiş Milletler arasında üçlü görüşmeler yürütülse de henüz bir sonuç alınabilmiş değil.

BALIK POPÜLASYONU 3 HAFTADA YOK OLUR



Ancak giderek artan tehlike milyonlarca insanı susuz bırakabilir. Gemiden sızan petrolün çevreye vereceği zararın 8 milyon insanın temiz suya erişimini engelleyeceği düşünülüyor. Geminin patlaması durumunda petrolün Yemen sahil şeridini de aşarak Suudi Arabistan, Eritre ve Cibuti’yi de etkileyebileceği belirtiliyor.

Oluşacak felakette Yemen’in Kızıldeniz’deki balık popülasyonunun da 3 hafta içinde yok olma tehdidi bulunuyor.

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