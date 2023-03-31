Kızını taciz eden genci kırmızı ışıkta vurdu

21 Mart tarihinde Demetevler Mahallesi’nde gerçekleşen olayda Sinan K., Sedat S. otomobili durunca aracından indi ve Sedat S.’ye ateş etti. Sinan K., yaralı halde aracın diğer kapısından çıkarak kaçmaya çalışan Sedat S.’yi yerde darp ettikten sonra uzaklaştı.
Yaralanan Sedat S., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Sinan K., ifadesinde Sedat S.’nin kızına mesaj göndererek tacizde bulunduğunu öne sürerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.
Sinan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve görüntülerde Sinan K.’nin kırmızı ışıkta durduğunda aracından inip Sedat S.’ye saldırdığı görüldü. (DHA)