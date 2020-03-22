KKTC Ahıska Türkleri Derneği ve YTB'den öğrencilere yardım

LEFKOŞA (AA) – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) KKTC'de yüksek öğrenim gören ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt ve evlerinde zaman geçiren Türk dünyasından gelen öğrencilere yardım paketi dağıttı.

KKTC Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ve YTB, koronavirüs nedeniyle KKTC'de zor durumda kalan öğrencilere yardım paketiyle destek verdi.

Dernek Başkanı Hakan Uygun, öğrencilere zor zamanlarında yardım paketleri dağıtarak, destek ve moral verdiklerini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada insanların zor günlerden geçtiğini hatırlatan Uygun, yaşanılan bu zor sürecin birlik, beraberlik ve dayanışmayla aşılacağını söyledi.

Uygun, bu konuda kendilerine destek olan YTB'ye teşekkür ederek, vatandaşlara da yetkililerin koronavirüsle ilgili uyarılarına uymaları çağrısında bulundu.