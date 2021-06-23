KKTC Başbakanı Saner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile ortak basın toplantısında konuştu:

ANKARA (AA) – KKTC Başbakanı Ersan Saner, Kıbrıs Türk halkının federasyon görüşmeleri yerine iki devletli çözümün görüşülmesinden yana iradesini kullandığını belirterek, "Bizim bir 53 yıl daha dayanacak gücümüzün kalmadığını ifade ediyoruz. Ana vatan Türkiye'nin güçlü desteğiyle KKTC'de en son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde irade, iki egemen, eşit devlet statüsünde görüşmelerin devamı yönünde gerçekleşmiştir." dedi.

Saner, Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

KKTC ile Türkiye arasında imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü gereği atılması gereken adımların kararlılıkla atıldığını söyleyen Saner, "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile her zaman birlikte hareket ettiğimiz zaman, Türk ulusunun çıkarlarının korunacağı ve hep birlikte bunlardan kazanç sağlayacağımız bir gerçektir." dedi.

Ankara'ya 23 Aralık'ta yaptığı ilk ziyarette 500 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının adaya gönderileceğinin ifade edildiğini hatırlatan Saner, bu dönemde dünyada aşıya ulaşımın zor olduğunu kaydetti.

Saner, adaya ulaştırılan aşılar için teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bu 500 bin doz aşı KKTC'nin ekonomisinin önünün açılması anlamında çok büyük bir önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığıyla çalışmalar neticesinde ülkemiz ekonomisi hizmet sektörüne dayanmış olduğundan dolayı ağırlıklı olarak tüm turizm ve eğitim çalışanlarını aşılama programı dahiline aldık. İnşallah YÖK'ün de desteğiyle eylül ayında 2021-2022 yüksek öğrenim dönemi yüz yüze KKTC'de başlayacak. Bu da bizim ekonomimiz için çok büyük bir anlam ifade etmektedir."

Halkın büyük çoğunluğunun aşılanmasıyla Temmuz ve Ağustos aylarında turizmden beklentinin de artacağına işaret eden Saner, turizm yanında çiftçilere, hayvancılara ve reel sektöre yapılacak desteklerle ilgili talimatlar verildiğini de söyledi.

Saner, Güzelyurt Sulama Tüneli'nin açılışı ardından 4 kilometrelik diğer hattın ihalesinin açılmasıyla ilgili kararların alındığını da vurgulayarak, "Bizlerin ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte hareket ettiğimizde, ülkenin ekonomik çarklarının sürekli döneceğini ve buradan hep birlikte kazançlı çıkacağımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili politikanın kararlı şekilde devam ettiğine değinen Saner, KKTC'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde Türkiye'nin desteğini görmekten mutlu olduğunu belirtti.

Saner, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 53 yıldır federasyon görüşmelerinden başka bir konuyu görüşmediğine dikkati çekerek, "Bizim bir 53 yıl daha dayanacak gücümüzün kalmadığını ifade ediyoruz. Ana vatan Türkiye'nin güçlü desteğiyle KKTC'de en son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde irade, iki egemen, eşit devlet statüsünde görüşmelerin devamı yönünde gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Bu konuda Türkiye'nin desteğine teşekkür eden Saner, Kıbrıs'ta barışın olduğunu ve sonraki adımın çözüm olduğunu belirterek, "Bundan sonraki Kıbrıs konusundaki kararlı ilerleyişimizden de inanıyorum ki artık Kıbrıs Türklerinin haklı davası ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin vasıtasıyla tüm dünyada en yüksek sesle anlatılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.