KKTC Başbakanı Tatar: “Ne Türkiye ne de Güney Kıbrıs'tan gelenlere 7 gün karantina uygulanması yok”

LEFKOŞA (AA) – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'den veya Kıbrıs Rum kesiminden KKTC'ye gelenlere 7 gün karantina uygulanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Başbakan Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'ye 1 Temmuz itibarıyla deniz ve hava yoluyla 18 bin kişi geldiğini, bu kişilere ve ülke içindekilere yaklaşık 24 bin test yapıldığını ve toplamda 23 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı.

Bu vakalardan sadece 7'sinin şu anda hastanede olduğunu ve durumlarının stabil olduğunu belirten Tatar, "Hiçbirinin durumu ağır değildir, yoğun bakımda hastamız yoktur. 5 kişi daha önce hastanemizden taburcu edilmiş, 11 vaka ise halen izolasyon otelimizdedir." açıklamasında bulundu.

Tatar, Lefkoşa'daki Ayaktan Tanı Merkezinin 45 yataklı bir pandemi kliniğine dönüştürüldüğünü kaydederek 150'ye yakın solunum cihazının mevcut olduğunu ve şu ana kadar hiçbirini kullanma ihtiyacının doğmadığını bildirdi.

– "7 gün karantina uygulanması gibi bir durum söz konusu değildir"

Panik yaratacak ve ülke ekonomisini olumsuz etkileyecek açıklamalar yapmanın sağlığa da halka da bir fayda sağlamayacağına dikkati çeken Tatar, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla herkese sağduyu çağrısı yaparken bir kere daha ifade etmek isterim ki ne Türkiye ne de Güney Kıbrıs'tan gelenlere 7 gün karantina uygulanması gibi bir durum söz konusu değildir. Ben tüm kesimler ve halkın konulan kurallara uyması, gereken denetim ve yasal kovuşturmaların yapılması halinde açılma sürecinin başarı ile tamamlanacağına inanıyorum."

Tatar, hükümetin ve ilgili herkesin sağlığın öneminin farkında olduğunun altını çizerken ekonominin de önemli olduğunu ve açılma sürecinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin devam ettiğinin bilinci ile sürdürüleceğini kaydetti.

Başbakan Tatar, "Bu bağlamda her geçen gün test kapasitemizi artırıyoruz ve daha da artıracağız." açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 1 Ağustos 2020'den itibaren Türkiye'den gelen yolculara 7 günlük karantina uygulanması konusunda tavsiye niteliğinde bir karar almıştı.

KKTC'de Kovid-19 sebebiyle 3 ay ertelenen tarifeli uçuşlar 1 Temmuz'da, Kovid-19 tedbirleri gözetilerek ve karantina koşulu olmadan yeniden başladı.

Öte yandan, KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki geçişler 22 Haziran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeniden başladı.