KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye’nin acısını paylaşıyoruz

Kahramanmaraş merkezli depremde binaların yıkıldığı Hatay’da Afet Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli eşlik etti. Tatar, bölgede incelemelerde bulundu.

Afetzedelere ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Tatar, şunları söyledi:

* “6 Şubat hepimiz için büyük bir yıkım. Bu acıyı yaşayarak şu anda buradayız. O bakımdan Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman birlik ve beraberlik içinde Türkiye’nin acısını paylaşıyoruz. AFAD merkezinde bu süre içerisinde olağanüstü şartlarda gayet iyi bir yönetim anlayışıyla buradaki bütün sıkıntıların aşılması için insanlarımızın tekrar bir ev ve yaşam bulabilmeleri için çaba var.

* Tüm bunları televizyonlardan ve haberlerden izliyoruz. Bugün de buradayız. Bu zor şartlarda bu süreci yıkımı yönetmek, tedbirler alabilmek acıları dinmesi için yapılanlar, gerçekten olağanüstü. Türkiye Cumhuriyeti’nin geldiği aşamada böyle bir yıkım karşısında bile kapasitesi ve tecrübesiyle farklı bölgelerden gelen valiler, belediye başkanlarının imdada yetişmesi ve bu bölgedeki insanların yaşamlarını devam ettirmesi için birlik sağlaması önümüzdeki aylarda gerek yeni konut yapımları gerek tedbirlerle birlikte çabalarını takdir ediyorum.”

“ACINIZI PAYLAŞIYORUZ”

Ankara’da Türk Devletler Teşkilatı Zirvesi’ne katıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

* “Tüm Türk devletleri, Türkiye’nin yaşadığı felaket için geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Herkes kendine düşeni fazlasıyla yapmaya çalışmış, Türkiye’nin yaralarını sarmak için elden ne gelirse yaptıklarını belirtmiştir. Biz ziyaret edeceğimiz bölgelerde halkımızla buluşmak, ‘geçmiş olsun’ demek, maddi ve manevi destek vereceğimiz yönündeki duyguları paylaşmak ve KKTC’ye Hatay’dan gelmiş orada bizlerle birlikte yaşayan vatandaşlarla birlikte; buradaki akrabalarını kaybetmekten duyduğu üzüntüyü bir kez daha paylaşıyor, sabırlar diliyorum.

* Biz de kendi yavrularımızı voleybol ve basket takımlarımızı, Adıyaman’daki enkazda 49 vatandaşımızı kaybetmemizin acısını paylaşıyoruz. Acımız büyük, acınızı paylaşıyoruz. Allah hepinize güç ve sabır versin. Tüm devlet başkanlarının söylediği gibi Türkiye, güçlü bir devlettir. Tüm bu yıkımın üzerinden gelecek güce, yetkiye sahiptir. Milletimize geçmiş olsun diliyorum. Allah sabırlar versin.” DHA