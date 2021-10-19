KKTC: Rum tarafının Yunanistan ve Mısır ile yaptığı ortak açıklama yok hükmündedir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve Mısır’ın gerçekleştirdikleri üçlü zirve sonrası yaptıkları ortak açıklamaya tepki göstererek, “Rum tarafının Yunanistan ve Mısır ile yaptığı ortak açıklama KKTC için yok hükmündedir” dedi.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis üçlü zirve gerçekleştirdi. Zirvenin ardından yapılan ortak açıklamaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tepki gösterdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve Mısır’ın 19 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirdikleri üçlü zirve sonrası yaptıkları ortak açıklamada yer alan hususlar adadaki siyasi ve hukuki gerçekleri yansıtmamaktadır” denildi.

Kıbrıs Adası’nda biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) diğeri de GKRY olmak üzere iki ayrı devlet bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu iki devletin yaptıkları açıklama ve aldıkları kararlar sadece kendilerini bağlamaktadır. Rum tarafının Yunanistan ve Mısır ile yaptığı ortak açıklama KKTC için yok hükmündedir. Kıbrıs meselesine ilişkin konularda GKRY ve diğer tarafların muhatabının KKTC olduğunun bir kez daha altının çizilmesinde yarar görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“MISIR’IN DESTEK VERMESİNİ KINAMAKTAYIZ”

Açıklamada, “Anılan ortak açıklama gerçekleri saptırmayı amaçlamaktadır. Her şeyden önce Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim Rum tarafının tek taraflı faaliyetlerinin bir eseridir. Rum tarafının ilk kışkırtıcı faaliyetinin Mısır ile imzaladığı tek yanlı deniz hudutlarının sınırlandırılması anlaşması olduğu da anımsanacaktır. Kıbrıs Türk halkının haklarını ihlal eden Rum tarafının siyasetine Mısır’ın destek vermesini kınamaktayız” denildi.

“MEŞRU HAK VE ÇIKARLARIMIZI MUHAFAZA ETME KARARLILIĞINI SÜRDÜRECEĞİZ”

Kıbrıs Türk tarafının Temmuz 2019 tarihinde hidrokarbon kaynaklarının ortak yönetimine ilişkin kapsamlı ve yapıcı bir öneri yaptığı hatırlatılan açıklamada, “Bu önerimiz halen geçerlidir. Bölgede işbirliğinin yolunu açacak bir öneri de anavatan Türkiye tarafından yapılmıştır. İlgili tarafları bir konferansta bir araya getirmeyi öngören bu öneriyi KKTC de desteklemektedir. Ancak, GKRY ve Yunanistan ile diğer üçüncü tarafların haklarımızı ihlal edecek girişimlerine sessiz kalmamız beklenmemelidir. KKTC, anavatan Türkiye ile birlikte meşru hak ve çıkarlarımızı muhafaza etme kararlılığını sürdürecektir” ifadeleri kullanıldı.

“EŞDEĞER KARŞILIK VERİLECEKTİR”

Açıklamada, “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Devletimizin belirlediği ruhsat alanlarında Kıbrıs Türk halkı adına çalışmalarını yürütmeye devam edecektir. Rum tarafının tek yanlı faaliyetlerine eşdeğer ve eş zamanlı adımlarla karşılık verilecektir” denildi.

İlginizi Çekebilir Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘bildiri’ tepkisi