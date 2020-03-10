KKTC Sağlık Bakanı’ndan Corona virüsü açıklaması! 141 kişi gönderiliyor

KKTC’de Almanya’dan gelen 141 kişilik turist kafilesindeki bir kişide Corona virüs tespit edilmesi ile ilgili Sağlık Bakanı Ali Pilli açıklama yaptı.

Alman turistlerin kaldığı 3 otelin kontrol altında olduğunu kaydeden Bakan Pilli, “Alman hastanın kocası ve yakın temasta olan toplam 4 kişi karantinaya alındı. Bulgu yok. Sadece temas olduğu için karantinaya alındı” bilgisini paylaştı. Pilli, turistlerin konakladığı otellerin ise dezenfekte edileceğini söyledi.

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BAŞBAKAN YARDIMCISI DEVREDE

Vatandaşların panik yapmaması gerektiğini belirten Bakan Billi, “Hijyen şartlarını uygulasın. Başbakan Yardımcımız ve Dışişleri Bakanımız, Alman Elçiliği ile temastadır. Almanya’dan bir uçak gelip Alman turistleri alacak” diye konuştu.

Bu arada Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Almanya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi ile Alman turistlerin durumu hakkında görüştü.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor. DHA

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