KKTC’de 8 yaşındaki çocuk corona nedeniyle hayatını kaybetti

Yazan:
Alaturka Online
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Covid-19 nedeniyle 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 00:56 – 11 Kasım 2021

KKTC’de 8 yaşındaki çocuk corona nedeniyle hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Covid-19’a bağlı en genç ölüm kayıtlara geçti. KKTC’de dün Covid-19 nedeniyle Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne kaldırılan 8 yaşındaki M.C.K. isimli çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

KKTC’de son 24 saatte 100’ü yerel toplam 133 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 23 bin 818’e ulaştı. Ülkede son 24 saatte Covid-19’dan 2 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 93’e yükseldi.

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