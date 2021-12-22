KKTC’de asgari ücret belli oldu: 6 bin TL’nin üzerine çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Asgari Ücret Saptama Komisyonu bir karara vardı. Komisyon, asgari ücretleri belirledi.

Sozcu.com.tr

Türkiye’de geçen hafta gündemin üst sıralarında yer alan asgari ücret konusu KKTC’de de gündeme geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün bir karara vardı ve asgari ücreti belirledi.

Komisyonda, asgari ücretin brüt 7 bin TL olması konusunda işçi ve hükümetin kanadının anlaştığı öğrenildi. Asgari ücretteki artışın Ocak ayı maaşlarına yansıyacağı kaydedilirken net olarak ise bu ücretin 6 bin 90 TL olacağı kaydedildi.

Fakatt KKTC’de bu artış işverenleri kızdırdı. Yerel basında yer alan haberlerde işveren temsilcisi Metin Arhun’un masadan kalktığı belirtildi. Arhun, bu artışın çok yüksek olduğunu söyleyerek, “Artış yüzde 25 olmalıydı. Hiçbir teknik rakam ortaya sunulmadan asgari ücreti popülist bir yaklaşımla ilan edildi” dedi.

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