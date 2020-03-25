KKTC’de başbakan, bakanlar ve milletvekili maaşlarından yüzde 56 kesinti yapıldı!

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan ekonomik kararlarla ilgili açıklamada bulundu.
Küresel salgınla ilgili toplumsal olarak fedakarlık yapma zorunluluğu olduğunu belirten Başbakan Tatar; başbakan, bakanlar ve milletvekillerinin maaşlarından yüzde 56, ayrıca 5 bin liranın üzerinde maaş alan memurlardan da yüzde 25’e kadar uzanabilecek kadameli kesinti yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.
Tatar, maaş kesintileriyle ilgili alınan kararlar hakkında şu bilgiyi verdi:
* Net 5 bin TL üzerinde olan maaşlardan yüzde 25’e kadar ulaşan kesinti yapılacaktır.
* En yüksek maaş ise net 8,500 TL’yi geçmeyecek şekilde kesintinin yüzdeliğine bakılmaksızın düzenlenecektir.
* Örneğin; 6 bin TL net maaş alan birinden yüzde 16, 10 bin TL maaş alan bir kamu görevlisinden yüzde 25, Başbakan, Bakanlar, Milletvekilleri ve (milletvekilleri) siyasi kamu görevlilerinin maaşlarından yüzde 56´ya varan kesintiler yapılmıştır.
* Net 5 bin TL’nin altındaki maaşlara hiç bir kesinti yapılmayacaktır.
“AYLIK GELİRİMİZ DÜŞTÜ”
Başbakan Tatar, şu ifadeleri kullandı:
* Olağanüstü durumda ekonomimiz frene bastı.
* Aylık 550 milyon TL gelirimiz, 200 milyon TL’nin altına düştü.
* Bizler de ona göre adımlar attık.
* Bir buçuk milyar TL’lik kaynak yarattık. DHA