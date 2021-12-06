KKTC’de benzinin litre fiyatı 10 lirayı aştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) artan kur fiyatları nedeniyle 2 ayda akaryakıta dört defa zam gelmesi üzerine benzinin litre fiyatı son zamla beraber 10 lirayı aştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) iki akaryakıt tedarikçisi artan maliyetler nedeni ile iki defa piyasaya yakıt vermemiş, söz konusu yakıt krizine Bakan Kurulu çareyi zam yapmakta bulmuştu.

Artan kur fiyatları nedeniyle KKTC’de 2 ayda akaryakıta dördüncü defa zam geldi. Bakanlar Kurulu, son olarak akaryakıt fiyatlarına yüzde 13,45 oranında zam yaptı.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, kurşunsuz oktan 98 benzin 9,30 liradan 10,58 liraya, kurşunsuz 95 oktan benzin 9,14 liradan 10,37 liraya, Euro Diesel 8,78 liradan 10,09 liraya, gaz yağı 8,75 liradan 9,99 liraya yükseldi.

Yeni fiyatların, bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacağı açıklandı. İHA

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