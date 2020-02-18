KKTC’de bugünkü noktaya gelişte AKP’nin rolü ne? – Ankara Rüzgarı (16 Şubat 2020)





Suriye krizinde Türkiye, diplomasının gücünü ne kadar kullanıyor? Rusya ve ABD’ye ne kadar güvenilir? AKP ile CHP arasındaki restleşme FETÖ ile yapıldığı söylenen mücadelenin neresine oturuyor? Mustafa Balbay soruyor, Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik yanıtlıyor. Tele1'e destek olmak için:

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