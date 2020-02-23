KKTC’de Corona alarmı! Karantinadaki hastanın test sonuçları açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), dün yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran ve doktorların zatürre teşhisi koyduğu hastanın, bir hafta önce Dubai turundan döndüğü için Corona virüsü taşıyabileceğinden şüphelenilerek karantinaya alınmıştı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamayla hastanın, Türkiye’ye gönderilen testinin negatif çıktığını açıklarken, KKTC’de Corona virüsü vakası bulunmadığını vurguladı. Bakan Pilli, 74 yaşındaki kadın hastayla ilgili pnömoni (zatürre) tedavisine devam edildiğini bildirirken, 15 gün önce söz konusu hastayla birlikte Dubai turuna katılan ve 1 hafta önce KKTC’ye dönen diğer kişilerde de Corona virüsü şüphesi bulunmadığını kaydetti.

Dün yüksek ateş şikayetiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat eden hasta, şüphe üzerine Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurmuş ve tedbir olarak karantinaya alınmıştı. (İHA)

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