KKTC’de corona virüsü nedeni ile köyler karantinaya alındı

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü etkisini arttırmaya devam ediyor.

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, tarafından yapılan açıklamada Dipkarpaz bölgesinde bulunan bir servis şoföründe corona virüsü çıkması nedeni ile bölge de bulunan birçok köyün karantina altına alındığını açıkladı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yapmış olduğu açıklama ile Dipkarpaz, Yeni Erenköy, Sipahi, köylerinin bu akşamdan itibaren karantinaya alındığını duyururken, köylere giriş ve çıkışların kapatıldığını bildirdi. İHA

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