KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 56'ya yükseldi

LEFKOŞA (AA) – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede 9 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının daha tespit edildiğini ve ülkedeki vaka sayısının 56'ya ulaştığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklama göre, Bakan Pilli, 9 yeni vakayla KKTC'de görülen Kovid-19 sayısının 56'ya yükseldiğini ifade etti.

Öte yandan Bakan Pilli, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada ise toplamda 582 test yapıldığını, karantinada 15 KKTC vatandaşı, 2 Alman, 1 de Türkmen olmak üzere 18 hasta bulunduğunu belirtmişti.

Toplamda 29 kişiyi taburcu ettiklerini aktaran Pilli, 2 Alman turistin de yoğun bakımda tedavi gördüğünü kaydetmişti.

KKTC'de ilk yeni tip koronavirüs vakası, 10 Mart'ta bir Alman turistte görülmüştü.

– Rum kesiminde 14 yeni vaka daha

Kıbrıs Rum kesiminde ise bugün 14 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rum basınında yer alan habere göre, toplam vaka sayısı 146'ya yükseldi. Rum kesiminde Kovid-19 sebebiyle daha önce 3 kişi hayatını kaybetmişti.