KKTC'de MİT ve Emniyetin operasyonuyla yakalanan FETÖ'nün “sözde mahrem imamı” hakkında iddianame hazırlandı

İZMİR (AA) – MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla KKTC'den Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askerlerden sorumlu sözde mahrem imamı İsmail O. hakkında iddianame hazırlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasında "örgüte ev temin eden" kişilerden olduğu belirtilen sözde mahrem imam İsmail O. hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği"nden yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede FETÖ'nün cebir, şiddet ve diğer hukuk dışı yöntemleri kullanarak devlet otoritesini baskı altına almayı, zaafa uğratmayı, yönlendirmeyi, alternatif otorite olarak ortaya çıkmayı, devlet otoritesini ele geçirmeyi, sonuç olarak demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni sona erdirmeyi hedefleyen terör örgütü olduğu bildirildi.

İsmail O'nun FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden birkaç gün sonra da sosyal medya hesabından örgütü savunan paylaşımlar yaptığı kaydedilen iddianamede, Kahramanmaraş'ta 2017 yılındaki FETÖ operasyonunda yakalanan bir şüpheliden ele geçirilen bilgisayar hafıza kartında bu kişinin isminin yer aldığı belirtildi.

Hafıza kartında FETÖ'nün çeşitli şehirlerdeki "güvenli ev" olarak adlandırılan ve örgüt üyelerine kullandırılan evlerin sahipleriyle ilgili bilgilerin bulunduğu ifade edilen iddianamede, İsmail O'nun evini örgüt mensuplarına kullandırttığı kaydedildi.

İddianamede, İsmail O'nun "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması istendi.

Haklarında FETÖ üyeliğinden tutuklama kararı bulunan İsmail O. ve Ayşe Ö, geçen hafta MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla KKTC'den Türkiye'ye getirilmişti.