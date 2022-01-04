KKTC’de Omicron uyarısı: Günlük vaka sayısı 2 bine ulaşabilir

Tüm dünyada Omicron varyantı endişesi yaşanırken, korkutan bir haber de KKTC’den geldi. KKTC’deki Yakın Doğu Üniversitesi tarafından hazırlanan bir rapor, 1 ay sonunda KKTC’de günlük Covid-19 vaka sayısının 2 bine ulaşabileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları SARS-CoV-2’nin Omicron varyantı ile ilgili hazırladıkları raporda, önlem alınmaması durumunda, 1 ay sonunda KKTC’de günlük Covid-19 vaka sayısının 2 bine ulaşabileceği uyarısı yaptı.

Son haftalarda bütün dünyayı etkisi altına alan SARS-CoV-2’nin yeni varyantı Omicron, Covid-19 pandemisinde yeni bir döneme girildiğine işaret ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından endişe verici varyant olarak sınıflandırılan Omicron’un yayılmaya başlaması ile birlikte bütün dünyada olduğu gibi KKTC’de de Covid-19 vakaları tırmanışa geçti. KKTC Sağlık Bakanlığı, 31 Aralık 2021’de ülkede, pandemi döneminin en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçen 666 pozitif vaka tespit edildiğini açıklamıştı.

1 AY SONRASI İÇİN UYARI

Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanlarınca hazırlanan “Kuzey Kıbrıs’ta SARS-CoV-2 Omicron Varyantı Gözetim ve Risk Değerlendirme Teknik Bilgilendirme Raporu”nda ise 1 ay sonunda KKTC’deki günlük vaka sayısının 2 bine ulaşılabileceği uyarısı yapılarak alınması gereken önlemlerle ilgili önerilerde bulunuldu.

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile de paylaşılan raporda, Covid-19’a neden olan SARS-CoV-2’nin yeni varyantı Omicron ile ilgili önemli tespitler yer alıyor. Omicron’un, bir çoğu bağışıklık sisteminden kaçabilme potansiyeline sahip ve bulaşıcılığı daha yüksek 50’ye yakın alt mutasyona sahip olduğu vurgulanan raporda, “Omicron, bugüne kadar tanımlanan varyantlardan oldukça farklı bir varyanttır. Diğer varyantlara göre ayda yaklaşık 3,3 kat daha fazla mutasyon kazanım sayısı ile beş kat daha fazla mutasyon oranına sahiptir” ifadesi yer aldı.

‘1 AY SONRA VAKA SAYISI 2 BİN’E ULAŞABİLİR’

Pandeminin ilk gününden itibaren, Covid-19’a neden olan SARS-CoV-2’yi bütün varyantları ile birlikte takip eden Yakın Doğu Üniversitesi, Omicron varyantının etkilerini de takip ve analiz etmeyi sürdürüyor. Üniversitenin hazırladığı “Kuzey Kıbrıs’ta SARS-CoV-2 Omicron Varyantı Gözetim ve Risk Değerlendirme Teknik Bilgilendirme Raporu” Omicron varyantı ile ilgili pek çok detayı gözler önüne serdi.

Raporun en dikkat çekici bölümünde ise Omicron varyantı ile ilgili çarpıcı bir uyarı yapıldı. Raporda, “Son 14 güne ait veriler kullanılarak yapmış olduğumuz tahmin analizleri sonucunda, 30 gün sonra Omikcron kaynaklı vakalardaki artışın hiçbir önlem alınmadan devam edilmesi durumunda, Kuzey Kıbrıs’taki günlük SARS-CoV-2 PCR pozitif vaka sayısının yaklaşık 2000 olacağı ve vakaların en az yüzde 66’sında Omicron varyantının saptanacağı tahmine edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

KKTC’de gözlenen ilk Omicron vakasının, 17 Aralık’ta Londra’dan gelen bir hastada saptandığı açıklanmıştı. (İHA)

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